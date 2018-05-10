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'ye şarkısını vermeyen Tilbe'ye linç girişimi

, 'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi. Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğinive bu teklifi kabul edemeyeceğini söyleyen Yıldız Tilbe, da bazı kullanıcıların hedefi oldu.

CHPye şarkısını vermeyen Tilbeye linç girişimi

4 gün sonra yapılacak lerden önce seçim şarkısı arayışında olan , 'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi.

CHP İLE ANLAŞTI İDDİASI YALAN ÇIKTI

Ön anlaşmanın yapıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şarkılarının sadece kendisini yansıttığını yazan Tilbe, "Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur" ifadelerini kullandı.

LİNÇ BAŞLADI

Yıldız Tilbe bu açıklamalarından sonra da hedef haline geldi.

Bazı Twitter kullanıcıları, şarkıyı vermemesi nedeniyle Yıldız Tilbe'ye küfürlü tweet'ler attı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 11:21
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