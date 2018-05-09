Sıkı bir diyet programı uygulayıp düzenli antrenman yapan Cem Yılmaz, emeğinin karşılığını aldı. Yılmaz, önceki akşam MKM Attila İlhan Salonu'ndaki 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde fit görüntüsüyle dikkat çekti. 45 yaşındaki komedyen, üçgen vücuduyla havasını attı.
Birçok ismin ödül aldığı törende 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Öykü Karayel ise sahnede Sadri Alışık'ın meşhur selamını vererek salondakilerin alkışlarını aldı.
(SEDA BAKAN)
(ÖYKÜ KARAYEL)
Birçok ismin ödül aldığı törende 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Öykü Karayel ise sahnede Sadri Alışık'ın meşhur selamını vererek salondakilerin alkışlarını aldı.
(SEDA BAKAN)
(ÖYKÜ KARAYEL)
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