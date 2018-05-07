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Derin mesaj

Derin mesaj
Bodrum'da deniz keyfi yapan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, renkli paylaşımlarının yanı sıra verdiği sosyal mesajlarla da takdir topluyor… Önceki gün Ege'de dalış yapan Gürbüz, derinlerde bir denizyıldızı buldu.


Gürbüz, su üstünde denizyıldızıyla poz verdi. Oyuncunun "Denizyıldızları denizde güzel. Yerine konulmuş, hayatına son verilmemiştir" notuyla paylaştığı kare binlerce beğeni aldı.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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