Biricik’in bebeği

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tasarımcı Biricik Suden,
önceki gün
tropikal iklimde
yaşayan egzotik
bir kertenkele türü
olan iguanayla böyle
poz verdi. Biricik Suden,
göğsünde
yatan iguanayı da 'bebeğim'
diye
severek renkli
kişiliğini yine gözler
önüne serdi.
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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