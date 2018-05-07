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Biricik’in bebeği

Biricik’in bebeği
Marjinal tasarımcı Biricik Suden, önceki gün tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan iguanayla böyle poz verdi. Biricik Suden, göğsünde yatan iguanayı da 'bebeğim' diye severek renkli kişiliğini yine gözler önüne serdi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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