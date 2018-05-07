Bina çiçek açacak

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder Türkiye'de ortağı olduğu Econ İnşaat'ın yeni yatırımları hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul'a geldi. Sneijder, özlediği dostlarıyla birlikte yemek için Nusret'e gitti. Ünlü yıldız, dün de mimarlığını Eren Talu'nun yaptığı Econ İnşaat'ın Kağıthane'deki arazisini ve blokların maketlerini inceledi. Projeyi yerinde takip eden yıldız futbolcu, tercümanı aracılığı ile yaptığı açıklamada, Türkiye aşığı olduğunu, İstanbul'a yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldız futbolcu Sneijder' e ortağı Yunus Emre Borhan eşlik etti.
ÇEVRECİ VE ÖRNEK PROJE
Sneijder'in büyük bir heyecanla yapımına başlanmasını beklediği Econ Gardens, tüm binayı kuşatan çevre dostu bir bahçe sahasında modern yaşamı birleştiren türünün ilk örneği olacak. Proje, dikey bahçeler, doğanın kentsel yaşama ve yoğun nüfuslu bölgelere nasıl entegre edilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.
ÇEVRECİ VE ÖRNEK PROJE
Sneijder'in büyük bir heyecanla yapımına başlanmasını beklediği Econ Gardens, tüm binayı kuşatan çevre dostu bir bahçe sahasında modern yaşamı birleştiren türünün ilk örneği olacak. Proje, dikey bahçeler, doğanın kentsel yaşama ve yoğun nüfuslu bölgelere nasıl entegre edilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.
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