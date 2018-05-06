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kazığı!

’in para saçtığı Mikonos’taki , Yunan basınını bile çileden çıkardı. Bir şemsiye için 100 euro isteyen mekana ’da ‘Buraya bu kadar para akıtmaya ne gerek var!’ başlığı atıldı

Nammos kazığı!
Bu haber, 'nin cennet gibi güzelliklerini bırakıp her yaz Yunanistan'a koşan Beyaz Türkler'e ders olsun! Her yaz tatilinde Komşu'yu mesken tutan , kazık fiyatlarıyla ünlü mekan 'Nammos'u zengin ediyor. Fahiş fiyatlarıyla ünlü mekanda para saçan Beyaz Türkler, Komşu'yu zengin ederken 'Nammos'un plajda güneşlenmek için kiralanan bir şemsiyeye 100 euro (500 lira) fiyat biçmesi Yunan basınını bile çileden çıkardı.



Bir şemsiye parasıyla bir öğrencinin haftalık öğle yemeğinin alınabileceğini yazan 'Reportaz' sitesi, eleştirisine mönüyle devam etti. Bir şişe suyun 8 euro olduğunu yazan Yunan basını, 3 dilim ekmeğin 21 euro (106 lira), bir tabak Risotto'nun da 44 euro (222 lira) olduğunu belirtti. İki kişilik bir yemeğin 452 euro (2 bin 300 lira) olduğunu vurgulayan Yunan basını, kazancını 'a akıtanlara "Ne gerek var!" diye seslendi.
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