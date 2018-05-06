Nammos kazığı!

Bu haber, Türkiye'nin cennet gibi güzelliklerini bırakıp her yaz Yunanistan'a koşan Beyaz Türkler'e ders olsun! Her yaz tatilinde Komşu'yu mesken tutan Beyaz Türkler, kazık fiyatlarıyla ünlü mekan 'Nammos'u zengin ediyor. Fahiş fiyatlarıyla ünlü mekanda para saçan Beyaz Türkler, Komşu'yu zengin ederken 'Nammos'un plajda güneşlenmek için kiralanan bir şemsiyeye 100 euro (500 lira) fiyat biçmesi Yunan basınını bile çileden çıkardı.
Bir şemsiye parasıyla bir öğrencinin haftalık öğle yemeğinin alınabileceğini yazan 'Reportaz' sitesi, eleştirisine mönüyle devam etti. Bir şişe suyun 8 euro olduğunu yazan Yunan basını, 3 dilim ekmeğin 21 euro (106 lira), bir tabak Risotto'nun da 44 euro (222 lira) olduğunu belirtti. İki kişilik bir yemeğin 452 euro (2 bin 300 lira) olduğunu vurgulayan Yunan basını, kazancını Nammos'a akıtanlara "Ne gerek var!" diye seslendi.
Bir şemsiye parasıyla bir öğrencinin haftalık öğle yemeğinin alınabileceğini yazan 'Reportaz' sitesi, eleştirisine mönüyle devam etti. Bir şişe suyun 8 euro olduğunu yazan Yunan basını, 3 dilim ekmeğin 21 euro (106 lira), bir tabak Risotto'nun da 44 euro (222 lira) olduğunu belirtti. İki kişilik bir yemeğin 452 euro (2 bin 300 lira) olduğunu vurgulayan Yunan basını, kazancını Nammos'a akıtanlara "Ne gerek var!" diye seslendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.