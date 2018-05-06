Mücevher markası Atasay'ın Türkiye ve Ortadoğu yüzü olan Meryem Uzerli, yer aldığı çekimlerde profesyonel mankenlere taş çıkardı. Katalog çekimi için geçtiğimiz haftalarda objektif karşısına geçen güzel oyuncu, birbirinden değerli mücevherlerle çarpıcı pozlar verdi. Uzerli, çekimlerde çok sevdiği Türk kahvesini kullanmayı da ihmal etmedi.
Kahveli poz
Etiketler: meryem üzerli , Türkiye , kahve , Atasay
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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