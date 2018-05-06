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li poz

Kahveli poz
Mücevher markası 'ın Türkiye ve Ortadoğu yüzü olan Meryem Uzerli, yer aldığı çekimlerde profesyonel mankenlere taş çıkardı. Katalog çekimi için geçtiğimiz haftalarda objektif karşısına geçen güzel oyuncu, birbirinden değerli mücevherlerle çarpıcı pozlar verdi. Uzerli, çekimlerde çok sevdiği Türk kahvesini kullanmayı da ihmal etmedi.

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