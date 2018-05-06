Iron man şerefine

Hollywood yıldızı Robert Downey Jr'ın oyunculuğuyla hafızalara kazınan 'Iron Man' serisi 10 yaşında… İlk kez 2008'de çizgi romandan beyazperdeye aktarılan filmin başrol oyuncusu, Iron Man'in 10. yılı şerefine sınırlı sayıda üretilen saati instagram'da gözler önüne serdi. Ünlü aktör, önceki günkü paylaşımında 700 bin dolarlık (yaklaşık 3 milyon liralık) saatiyle şov yaptı.
Iron Man'in 10. yılı için üretilen saatleri kimin alacağı merak konusu.
Iron Man'in 10. yılı için üretilen saatleri kimin alacağı merak konusu.
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