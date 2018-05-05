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  1. Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

ve 15 yıl sonra barıştı

ile önceki akşam Evos Angels Dergisi’nin, Golden Horn Mövenpick Hotel’deki ödül gecesinde barıştı

15 yıl sonra barıştılar

Popçu , 2003'te Kanal D'de yayınlanan ''da jüri üyesiydi. Yarışmacılar arasındaki Gürhan'ın gençlik yıllarında cinayet işleyip cezaevinde yattığını öğrenince büyük tepki göstermişti.

Stüdyoyu terk ederken şöyle söylemişti: "Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz."

Deniz Seki 2014'te 'uyuşturucu ticaretine yardım etmek' suçundan cezaevine girdi, 2.5 sene hapis yattı.

Haziran 2017'de özgürlüğüne kavuştu. Deniz Seki ile Bayhan önceki akşam Evos Angels Dergisi'nin, Golden Horn Mövenpick Hotel'deki ödül gecesinde karşılaştı.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 12:26
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