Popçu Deniz Seki, 2003'te Kanal D'de yayınlanan 'Popstar'da jüri üyesiydi. Yarışmacılar arasındaki Bayhan Gürhan'ın gençlik yıllarında cinayet işleyip cezaevinde yattığını öğrenince büyük tepki göstermişti.

Stüdyoyu terk ederken şöyle söylemişti: "Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz."





Deniz Seki 2014'te 'uyuşturucu ticaretine yardım etmek' suçundan cezaevine girdi, 2.5 sene hapis yattı.

Haziran 2017'de özgürlüğüne kavuştu. Deniz Seki ile Bayhan önceki akşam Evos Angels Dergisi'nin, Golden Horn Mövenpick Hotel'deki ödül gecesinde karşılaştı.