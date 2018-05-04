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huzuru

Lara huzuru
Kızı Lara ile şimdilerde Almanya'da olan Meryem Uzerli'nin keyfine diyecek yok… Her anını eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızıyla birlikte geçiren oyuncu, önceki gün ile oyunlar oynadı. Yorgun düşen Lara, annesinin omzunda işte böyle uyuyakaldı.
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