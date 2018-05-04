Lara huzuru

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Kızı Lara
ile şimdilerde Almanya'da
olan Meryem Uzerli'nin
keyfine diyecek
yok… Her anını eski sevgilisi Can Ateş'ten
olan kızıyla
birlikte geçiren
oyuncu, önceki
gün Lara
ile
oyunlar oynadı.
Yorgun düşen
Lara, annesinin omzunda işte böyle uyuyakaldı.
kalan karakter 1000
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