Yıllar önce aşk yaşayan Hande Yener ile Sinan Akçıl, önceki akşamki Magazinci.com'un Magazin Oscarları Ödülleri'nde pişti oldu. Törende 'Yılın Kadın Pop Yorumcusu' ödülünü alan Yener'le 'Yılın En İyi Programı' ödülüne layık görülen Akçıl, gece boyunca köşe kapmaca oynadı. Ancak ikili, aynı karede yer almaktan kurtulamadı.
Akçıl, sahnede şarkı söylerken göz ucuyla eski aşkını takip etti. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan popçu, pişti için de "Hande Hanım'ı görmedim. O, çok düzgün bir insandır. Aramızda bir problem yok diyemem; konuşmadığımız doğrudur" diye açıklama yaparak eski aşkıyla arasının bozuk olduğunu doğruladı.
Wyndhamgrand Otel'deki davette Akçıl'ı görmediğini belirten Yener, Ümit Cem Şenol'la arasının gayet iyi olduğunu söyledi.
Yener, Sinan Akçıl sahnedeyken hemen yüzünü çevirip yanındakilerle konuşmaya başladı.
DOĞAN SAVAŞ
Akçıl, sahnede şarkı söylerken göz ucuyla eski aşkını takip etti. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan popçu, pişti için de "Hande Hanım'ı görmedim. O, çok düzgün bir insandır. Aramızda bir problem yok diyemem; konuşmadığımız doğrudur" diye açıklama yaparak eski aşkıyla arasının bozuk olduğunu doğruladı.
Wyndhamgrand Otel'deki davette Akçıl'ı görmediğini belirten Yener, Ümit Cem Şenol'la arasının gayet iyi olduğunu söyledi.
Yener, Sinan Akçıl sahnedeyken hemen yüzünü çevirip yanındakilerle konuşmaya başladı.
DOĞAN SAVAŞ
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