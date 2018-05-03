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Hızır Reis'in

Hızır Reisin antikası
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, önceki gün arabasıyla Bebek'teydi. Aracını valeye teslim eden usta oyuncu, "Antika araçlara tutkum var. Bu otomobil için 1 yıldır uğraşıyordum. Sonunda bitti. Şimdi keyfini çıkarıyorum" dedi. Oyuncuya hayranları da büyük ilgi gösterdi.



AYDIN HAMZA
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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