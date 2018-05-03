ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, önceki gün antika arabasıyla Bebek'teydi. Aracını valeye teslim eden usta oyuncu, "Antika araçlara tutkum var. Bu otomobil için 1 yıldır uğraşıyordum. Sonunda bitti. Şimdi keyfini çıkarıyorum" dedi. Oyuncuya hayranları da büyük ilgi gösterdi.
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
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