Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün sosyal medyada aşka geldi. Sevgilisi Sima Tarkan'ı geçtiğimiz ay New York'a götüren Engin, şu sıralar aşkıyla Dominik'te… Önceki gün El Limon Şelalesi'ni ziyaret eden ikiliden Engin, aşkını öpmelere doyamadı. Genç adam, sevgilisiyle şelalenin önünde verdiği pozu paylaşıp altına "Bebek" notu düştü.
Dominik'te aşk
Etiketler: Oğulcan Engin , New York , Dominik
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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