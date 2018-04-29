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Yorgun Diva

Yorgun Diva
Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yorgunluğu yüzünden okunan Diva, soruları lüks aracının içinde cevapladı. Ünlü sanatçı, Megastar Tarkan ile yaptığı düeti son anda beğenmeyip rafa kaldırdığı iddiası için "Bunlar nereden çıktı? Üzmeyin bizi arkadaşlar" diyerek sitem etti.
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