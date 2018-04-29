Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yorgunluğu yüzünden okunan Diva, soruları lüks aracının içinde cevapladı. Ünlü sanatçı, Megastar Tarkan ile yaptığı düeti son anda beğenmeyip rafa kaldırdığı iddiası için "Bunlar nereden çıktı? Üzmeyin bizi arkadaşlar" diyerek sitem etti.
Yorgun Diva
Etiketler: Bülent Ersoy , Tarkan , Nişantaşı
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.