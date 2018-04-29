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Murat'ına erdi

Görme engelli hayranı ’in şarkısını dinleyen , harekete geçti. Yakışıklı popçu, konserine davet ettiği İrem’e düet yapma teklifinde bulundu

Muratına erdi
Güzel oyuncu Aslı Enver'den sürpriz şekilde ayrılan Murat Boz, minik bir hayranını sevindirdi. Ünlü popçunun İrem adındaki görme engelli hayranı, Boz'un 'Adını Bilen Yazsın' şarkısını söyledi. Bu anların videosunu küçük kızın instagram hesabında gören Boz, hemen İrem'le iletişime geçti. Popçu, görme engelli kızın videosunu sayfasında paylaşıp altına da şu notu düştü: "Senin sesine kurban olsun Murat ağabeyin. İremciğim, seni bir konserime davet ediyorum. Eğer sen de istersen 'Adını Bilen Yazsın'ı birlikte söyleriz."



ÖVGÜ YAĞMURU
Bunu öğrenen , mutluluktan havalara uçtu. Kaprisli ünlülerin aksine sempatikliğiyle bilinen Boz, bir kez daha alkışları topladı. Minik hayranının muradına ermesine vesile olan ünlü şarkıya takipçilerinden "Helal olsun. Seni boşuna sevmiyoruz" diye mesajlar yağdı.



Boz, geçtiğimiz ay da Gülsüm'le buluşmuştu.

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