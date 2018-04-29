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Badi Ekrem style
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, babasının izinden gidiyor. Komiklik konusunda Yılmaz'dan geri kalmayan 4 yaşındaki Kemal, önceki gün babasıyla bir örnek giyindi. Türk Sineması'nın efsane filmi 'Hababam Sınıfı'nda 'in canlandırdığı Badi Ekrem gibi giyinen baba ile oğul tarzlarıyla yüzleri gülümsetti.

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