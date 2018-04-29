Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, babasının izinden gidiyor. Komiklik konusunda Yılmaz'dan geri kalmayan 4 yaşındaki Kemal, önceki gün babasıyla bir örnek giyindi. Türk Sineması'nın efsane filmi 'Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem gibi giyinen baba ile oğul tarzlarıyla yüzleri gülümsetti.
Badi Ekrem style
Etiketler: Cem Yılmaz , Şener Şen , badi ekrem , Kemal Yılmaz
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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