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Üfle Merve üfle!

Üfle Merve üfle!
Şimdilerde kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri ve yeni çıkaracağı single ile uğraşan , önceki akşam Ulus'taydı. Polislerin 'dur' ikazına uymayıp kaçmak isteyen Boluğur'u bir polis memuru önünü kesip durdurdu. Güzel oyuncu, "Ben alkol kullanmam" diyerek alkolmetreyi üfledi. Sıfır alkollü çıkan Merve Boluğur, daha sonra evinin yolunu tuttu.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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