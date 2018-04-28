Şimdilerde kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri ve yeni çıkaracağı single ile uğraşan Merve Boluğur, önceki akşam Ulus'taydı. Polislerin 'dur' ikazına uymayıp kaçmak isteyen Boluğur'u bir polis memuru önünü kesip durdurdu. Güzel oyuncu, "Ben alkol kullanmam" diyerek alkolmetreyi üfledi. Sıfır alkollü çıkan Merve Boluğur, daha sonra evinin yolunu tuttu.
Üfle Merve üfle!
Etiketler: Merve Boluğur , alkol testi , polis çevirmesi
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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