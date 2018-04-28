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Dersimiz spor lık

Dersimiz spor şıklık
Güzel oyuncu Birce , önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Deri montu, yüksek bel pantalonu ve fularıyla son derece bir görüntü sergileyen Akalay'ın keyfi de yerindeydi.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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