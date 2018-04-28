Beşiktaşlı yıldız futbolcu Dusco Tosic, eşine kavuştu. Ülkesi Sırbistan'a yoğun bir konser serisi olan Jelena Karleusa, sahneden bulduğu ilk fırsatta soluğu İstanbul'da aldı. Galatasaray derbisi öncesi de eşinin yanına gelerek ona moral veren güzel şarkıcı, Tosic ve kızlarıyla asansörde çektiği selfie'yi de instagram'da paylaştı.
Asansör hatırası
Etiketler: Jelena Karleusa , İstanbul , Galatasaray , Sırbistan
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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