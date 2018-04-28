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Asansör hatırası

Asansör hatırası
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Dusco Tosic, eşine kavuştu. Ülkesi Sırbistan'a yoğun bir konser serisi olan Jelena Karleusa, sahneden bulduğu ilk fırsatta soluğu 'da aldı. Galatasaray derbisi öncesi de eşinin yanına gelerek ona moral veren güzel şarkıcı, Tosic ve kızlarıyla asansörde çektiği selfie'yi de instagram'da paylaştı.



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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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