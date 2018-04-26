Ana savunma

Eski aşkı Ümit Aslan'dan olan kızı Arya Rima'nın tedavisini yarıda bırakarak çocuğunun hayatını tehlikeye attığı iddia edilen Ceren Hindistan, önceki gün kendini savundu. Bir böbreği alınan Arya'nın kemoterapi tedavisini aksattığı iddiasıyla hastane yönetimi tarafından kızına koruma kararı alınması için mahkemeye verilen Hindistan, eşinin açıklamasına da şu sözlerle karşılık verdi:
"Kızım 8 doz kemoterapi ve 10 doz radyoterapi aldı. Ben de 3 ay maske takıp kızımla hastanede aynı yatağı paylaştım. Hamileyken dayak yerken kızım düşmesin diye karnımı korudum! 'Babasıdır, hatasını anlar' deyip çocuğuma ve ona sahip çıktım. Ama o ve doktorlar acılı bir anneyi velayetle vuruyor." Hindistan, kızıyla el ele fotoğrafını da paylaşıp "Güçlüyüz" dedi.
Evli işadamından çocuk sahibi olan oyuncu, hamileyken şiddet gördüğünü iddia etti.
Bir böbreği alınan kızının tedavisini keyfi olarak sonlandırdığı öne sürülen Ceren Hindistan, 'Arya Rima, sağlıklı. Acılı bir anneyi velayetle vuruyorlar' diyerek kendini savundu.
"Kızım 8 doz kemoterapi ve 10 doz radyoterapi aldı. Ben de 3 ay maske takıp kızımla hastanede aynı yatağı paylaştım. Hamileyken dayak yerken kızım düşmesin diye karnımı korudum! 'Babasıdır, hatasını anlar' deyip çocuğuma ve ona sahip çıktım. Ama o ve doktorlar acılı bir anneyi velayetle vuruyor." Hindistan, kızıyla el ele fotoğrafını da paylaşıp "Güçlüyüz" dedi.
Evli işadamından çocuk sahibi olan oyuncu, hamileyken şiddet gördüğünü iddia etti.
Bir böbreği alınan kızının tedavisini keyfi olarak sonlandırdığı öne sürülen Ceren Hindistan, 'Arya Rima, sağlıklı. Acılı bir anneyi velayetle vuruyorlar' diyerek kendini savundu.
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