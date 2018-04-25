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Sevinç yağmuru

Sevinç yağmuru
Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kalbinin güzelliğini de gözler önüne serdi. Tanrısevsin, önceki gün Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen lösemiyi yenen çocuklar için maske atma balosuna katıldı.



CVK Park Bosphorus'ta düzenlenen etkinlikte müzik grupu Kolpa, şarkılarıyla minikleri coşturdu. Çocuklar, finalde ise sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu Yağmur Tanrısevsin'le birlikte pasta keserek kutladı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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