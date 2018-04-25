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Cesur ve güzel

Cesur ve güzel
Sosyetik Eda Taşpınar, önceki gün gittiği Fas'ta cesaretini yine konuşturdu. Yakın dostlarıyla Marakeş'te tatil yapan Taşpınar, şehir turu sırasında flütle yılan oynatan bir adamı hayretle izledi. Hızını alamayan sosyetik güzel, yılanı boynuna asıp poz verdi. Taşpınar, yılanla çektirdiği bu karenin altına "En sevdiğim" notu düştü.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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