Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı "Kurt Seyit ve Şura" isimli dizisi Türkiye'de beklenen reytingleri alamadı. Ancak dünyaca ünlü yayın portalı Netflix'in yayın hakkını aldığı dizi ABD ve Kanada gibi ülkelerde adeta patladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un da ABD ve Kanada'da büyük bir hayran kitlesi oluştu. Öyle ki Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden 10 işkadını, Tatlıtuğ için bir internet sitesi açtı. www. kivancnorthamerica. com sitesinde ünlü oyuncuyla ilgili haberler paylaşan hayranlarının, çeşitli etkinlikler de düzenlediği görüldü. Kıvanç modası Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura dizisiyle ABD'de patladı. 10 iş kadını Kıvanç Tatlıtuğ North America (Kuzey Amerika) - KTNA ismini tescil ettirdi.
Kıvanç modası ile hem Tatlıtuğ tarzı kıyafetleri hem de Türk işi seccade ve havlu satmaya başladı Geçen ay New Jersey'de düzenlenen etkinlikte Kurt Seyit ve Şura'yı kaleme alan Nermin Bezmen ağırlandı. Kitabın İngilizcesi bir anda ABD'de çok satanlar arasına girerken ülkede Kıvanç rüzgarları esti.
KTNA Style şeklinde satış yapılan sitede Türk havlusu da satılıyor. Kıvanç'ın Romee Strijd (aşağıda) ile beraber çıktığı markanın ürünleri de sitede bulunuyor.
ABD'DE TÜRK TARZI...
Sitenin sahibi 10 işkadını markalaşmaya giderken Kıvanç Tatlıtuğ North America (Kuzey Amerika) kelimelerinin baş harflerinden oluşan KTNA'nın patentini alındı. ABD'de çok popüler olan moda sitelerinde KTNA stili ile satışlar yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un giyim tarzının ön planda olduğu serilerde Farah Zeynep Abdullah, Beren Saat gibi Tatlıtuğ'a eşlik etmiş tadın oyuncuların aksesuarlarına da yer verildi. Ayrıca Kıvanç ile giyim markası reklamlarında yer alan Romee Strijd ve Cindy Mello'nun da tarzları KTNA modası olarak yansıtıldı. KTNA modasında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in tarzından da alıntılar olduğu görüldü. Kıvanç Tatlıtuğ'un ismiyle anılan KTNA stilinde ayrıca "Türk tarzı" ibaresiyle seccade, havlu, sabunluk gibi ürünler de yer aldı.
Türkiye'de pek tutmayan Kurt Seyit ve Şura dizisi, Netflix ile ABD'de gösterime girdi. ABD'liler Kıvanç Tatlıtuğ'a hayran kaldı.
Kıvanç modası ile hem Tatlıtuğ tarzı kıyafetleri hem de Türk işi seccade ve havlu satmaya başladı Geçen ay New Jersey'de düzenlenen etkinlikte Kurt Seyit ve Şura'yı kaleme alan Nermin Bezmen ağırlandı. Kitabın İngilizcesi bir anda ABD'de çok satanlar arasına girerken ülkede Kıvanç rüzgarları esti.
KTNA Style şeklinde satış yapılan sitede Türk havlusu da satılıyor. Kıvanç'ın Romee Strijd (aşağıda) ile beraber çıktığı markanın ürünleri de sitede bulunuyor.
ABD'DE TÜRK TARZI...
Sitenin sahibi 10 işkadını markalaşmaya giderken Kıvanç Tatlıtuğ North America (Kuzey Amerika) kelimelerinin baş harflerinden oluşan KTNA'nın patentini alındı. ABD'de çok popüler olan moda sitelerinde KTNA stili ile satışlar yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un giyim tarzının ön planda olduğu serilerde Farah Zeynep Abdullah, Beren Saat gibi Tatlıtuğ'a eşlik etmiş tadın oyuncuların aksesuarlarına da yer verildi. Ayrıca Kıvanç ile giyim markası reklamlarında yer alan Romee Strijd ve Cindy Mello'nun da tarzları KTNA modası olarak yansıtıldı. KTNA modasında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in tarzından da alıntılar olduğu görüldü. Kıvanç Tatlıtuğ'un ismiyle anılan KTNA stilinde ayrıca "Türk tarzı" ibaresiyle seccade, havlu, sabunluk gibi ürünler de yer aldı.
Türkiye'de pek tutmayan Kurt Seyit ve Şura dizisi, Netflix ile ABD'de gösterime girdi. ABD'liler Kıvanç Tatlıtuğ'a hayran kaldı.
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