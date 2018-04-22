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Romantik yürüyüş

Romantik yürüyüş
Oyuncu çift Melisa Aslı Pamuk ile Tolga Sala, önceki akşam Fulya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yeni sezonda çok güzel bir proje ile ekranlarda olacağım" dedi.

Doğan SAVAŞ
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