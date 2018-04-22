Taşı toprağı altın ülkemiz, son dönemde gülleriyle de yine dünyanın gözdesi haline geldi... Dünyaca ünlü yıldız Eva Longoria, geçtiğimiz ay yeni çıkaracağı parfüm için Isparta'dan kilolarca gül siparişi vermişti. Şimdi ise Monaco Prensi II. Albert'ten benzer bir hamle geldi. Her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Gül Balosu'nda sahne alan Tarkan'a hayranlığıyla bilinen Prens Albert, yine bu etkinlik sayesinde aralarında Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman ve Hülya Biren'in de olduğu birçok Türk sosyetikle dostluk kurmuştu. Prens Albert'in Türkiye sevgisi, bununla da kalmadı. Prens, dünya jet sosyetesinin gözde adresi olan Monaco'daki dillere destan sarayının bahçesine Türkiye'den getireceği güllerden oluşan büyük bir bölüm yapılmasını istedi.
(Prenses Charlene ile evli olan Monaco Prensi II. Albert, Tarkan'a olan hayranlığıyla da biliniyor...)
TANITIMA BÜYÜK KATKI...
1191'de yapılan sarayının bahçesine Isparta'nın pembe güllerini diktirmek için talimat veren Prens Albert'in bu hamlesi, kuşkusuz Türk gülünün tüm dünyadaki tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Bu arada Monaco'daki 'Gül Balosu'nda daha önce de Kestane isimli Türk suyu markası yer almıştı.
(Prenses Charlene ile evli olan Monaco Prensi II. Albert, Tarkan'a olan hayranlığıyla da biliniyor...)
TANITIMA BÜYÜK KATKI...
1191'de yapılan sarayının bahçesine Isparta'nın pembe güllerini diktirmek için talimat veren Prens Albert'in bu hamlesi, kuşkusuz Türk gülünün tüm dünyadaki tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Bu arada Monaco'daki 'Gül Balosu'nda daha önce de Kestane isimli Türk suyu markası yer almıştı.
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