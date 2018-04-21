Konuşan yanar

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'Game Of Thrones' dizisinin 2019'da ekrana gelmesi planlanan final bölümü için alınan önlemler, her geçen gün artıyor. HBO yetkilileri, daha önce yaşanan 'sızdırılma' olaylarını önlemek için birden çok final çekilmesi ve oyunculara senaryonun tamamının verilmemesi gibi kararlar almıştı. yapımcıların aldığı yeni önlemlere servetlik sözleşmeler de eklendi. Yapımcılar, final senaryosunu önceden görmesi gereken başrol oyuncularına 30 milyon dolarlık gizlilik sözleşmesi imzalattı. Sosyal medya yasakları da bulunan oyuncular, eğer senaryoyla ilgili en ufak bir detayın ortaya çıkmasına sebebiyet verirse yapımcıya bu serveti ödemek zorunda kalacak.
Dizide Khaleesi rolüne hayat veren Emilia Clarke, Omaze adlı yardım kuruluşuna bağış yapan bir kişiye dizi setinde birlikte öğle yemeği yeme imkanı sunacak.
Dizide Khaleesi rolüne hayat veren Emilia Clarke, Omaze adlı yardım kuruluşuna bağış yapan bir kişiye dizi setinde birlikte öğle yemeği yeme imkanı sunacak.
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