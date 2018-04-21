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şov yaptı

Junior Sabri şov yaptı
Sabri Sarıoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Sarp, babasının izinden gidiyor. , önceki günkü paylaşımıyla oğullarının yeteneğini gözler önüne serdi. Güzel pilot, kucağında kızı Sare'yle oğlunun attığı şutları kaydedince Sarp için "Junior Sabri" yorumu yapıldı.


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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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