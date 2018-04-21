Başı göz altı torbalarıyla dertte olan Neslihan Atagül Doğulu, pes etmedi. Bu sorununu çözmek için sürekli bakım yapan oyuncu, dün de göz altına nemlendirici pedler yapıştırıp bu anı instagram'da paylaştı.
Göz altı bakımında
Etiketler: neslihan atagül , göz , makyaj , nemlendirici
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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