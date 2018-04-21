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altı bakımında

Göz altı bakımında
Başı altı torbalarıyla dertte olan Neslihan Atagül Doğulu, pes etmedi. Bu sorununu çözmek için sürekli bakım yapan oyuncu, dün de göz altına pedler yapıştırıp bu anı instagram'da paylaştı.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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