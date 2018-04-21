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Evliliğe yeşil ışık

Evliliğe yeşil ışık
Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Alişan'ın düğünü için kıyafet aldığını söyleyen Yıldız, "İkinci kez evlilik olur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Allah bilir, kader. Olsun diye mücadele etmem; ama önüme bir kısmet çıkarsa neden olmasın!"
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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