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Korkutan güzellik

Korkutan güzellik
Sosyetik Süreyya Yalçın, güzellik uğruna eleştirilere kulaklarını tıkadı. Gösterişe meraklı olan Yalçın, daha önce birçok kez yaptırdığı gibi yine Swarovski taşlarla süslü larla poz verdi.



Dünyaca ünlü korku filmi karakteri 'Freddy Krueger'a benzetilen Yalçın, upuzun tırnaklarını paylaşınca eleştirildi. İkoncana, "Sen güzelleşmeye değil, korku filminde oynamaya çalışıyorsun" esprileri yapıldı...
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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