Korkutan güzellik

Sosyetik Süreyya Yalçın, güzellik uğruna eleştirilere kulaklarını tıkadı. Gösterişe meraklı olan Yalçın, daha önce birçok kez yaptırdığı gibi yine Swarovski taşlarla süslü takma tırnaklarla poz verdi.
Dünyaca ünlü korku filmi karakteri 'Freddy Krueger'a benzetilen Yalçın, upuzun tırnaklarını paylaşınca eleştirildi. İkoncana, "Sen güzelleşmeye değil, korku filminde oynamaya çalışıyorsun" esprileri yapıldı...
Dünyaca ünlü korku filmi karakteri 'Freddy Krueger'a benzetilen Yalçın, upuzun tırnaklarını paylaşınca eleştirildi. İkoncana, "Sen güzelleşmeye değil, korku filminde oynamaya çalışıyorsun" esprileri yapıldı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.