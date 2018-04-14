Bilgili Çapkın!

İş hayatı kadar özel yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Serdar Bilgili, önceki gün Bebek Kahvesi'nde güzel havanın tadını çıkardı. Haber spikeri Nazlı Çelik'ten boşandıktan sonra adı birçok güzelle anılan işadamı Bilgili, son ilişkisini ise kaçak işadamı Hakan Uzan'ın eski eşi Özlem Kızılkaya ile yaşamıştı.
Bu aşkı da geçtiğimiz ay sona eren Serdar Bilgili'nin yanında bu kez yeni sevgilisi vardı. 55 yaşındaki işadamı, daha önce de İstanbul gecelerinde görüntülendiği sarışın aşkıyla Bebek'te keyif yaptı. Gazetecileri fark edince keyfi kaçan gizemli güzel, hemen masayı terk etti.
Sarışın güzelin Bilgili'ye olan bakışları, adeta aşkın kanıtı gibiydi.
AYDIN HAMZA
Bu aşkı da geçtiğimiz ay sona eren Serdar Bilgili'nin yanında bu kez yeni sevgilisi vardı. 55 yaşındaki işadamı, daha önce de İstanbul gecelerinde görüntülendiği sarışın aşkıyla Bebek'te keyif yaptı. Gazetecileri fark edince keyfi kaçan gizemli güzel, hemen masayı terk etti.
Sarışın güzelin Bilgili'ye olan bakışları, adeta aşkın kanıtı gibiydi.
AYDIN HAMZA
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