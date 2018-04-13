Birkaç aydır 2015 Türkiye 4. Güzeli Berfu Yıldız ile birlikte olan Eser Yenenler, 'Romeo' olup çıktı. Sempatik oyuncu, önceki gün aşkının 23. yaş günü için tekne kiraladı. Aşkının bu jestiyle mest olan Berfu Yıldız ise genç oyuncuyu öpücüklere boğdu.
Romeo eser
Etiketler: Eser Yenenler , Romeo , Berfu Yıldız , Türkiye
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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