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eser

Romeo eser
Birkaç aydır 2015 Türkiye 4. Güzeli Berfu Yıldız ile birlikte olan Eser Yenenler, '' olup çıktı. Sempatik oyuncu, önceki gün aşkının 23. yaş günü için tekne kiraladı. Aşkının bu jestiyle mest olan Berfu Yıldız ise genç oyuncuyu öpücüklere boğdu.
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