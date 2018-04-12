Justin’e pusu!

Ünlü yıldız Justin Bieber'ın başı hayranlarıyla dertte. Önceki gün Beverly Hills'teki spor salonundan çıkan 24 yaşındaki yıldız, aracının yanına gidince neye uğradığını şaşırdı. Aracın yanına saklanan genç kadın, elindeki çiçekleri Justin'e vermeye çalıştı. Genç yıldız, ısrarcı hayranından kendisini araca atıp güçlükle kurtuldu.
Cipin yanında saatlerce bekledi.
Çığlıklar attı.
Arabaya kaçtı.
Cipin yanında saatlerce bekledi.
Çığlıklar attı.
Arabaya kaçtı.
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