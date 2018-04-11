;
Yol Durumu
  1. ‘Miran’ mutluluğu
  2. Çapkın Brad!

Kraliçe tavsiyesi

Kraliçe tavsiyesi
Angelına Jolie, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'le olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı. Kraliçe'den annelik hakkında tavsiyeler aldığını söyleyen 42 yaşındaki güzel oyuncu, "Kraliçe'nin annelik konusunda bana öğrettiği en önemli şeyler, çocuklarıma karşı her zaman nazik olmak ve onlara çevre bilincini aşılamak" dedi.



Jolie, 6 çocuğunu eğitirken Kraliçe'den tavsiyeler alıyor.
Etiketler: , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ