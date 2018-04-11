Kraliçe tavsiyesi

Angelına Jolie, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'le olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı. Kraliçe'den annelik hakkında tavsiyeler aldığını söyleyen 42 yaşındaki güzel oyuncu, "Kraliçe'nin annelik konusunda bana öğrettiği en önemli şeyler, çocuklarıma karşı her zaman nazik olmak ve onlara çevre bilincini aşılamak" dedi.
Jolie, 6 çocuğunu eğitirken Kraliçe'den tavsiyeler alıyor.
Jolie, 6 çocuğunu eğitirken Kraliçe'den tavsiyeler alıyor.
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