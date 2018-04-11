Son günlerde bir hayli zayıflayan Cem Yılmaz, görenleri şaşırttı. Spor ve diyetle 12 kilo veren komedyen, kaslı vücuduyla sosyal medyada hava attı. Yılmaz, Jean Michel Basquiat'ın 25 bin dolarlık (100 bin TL) 'Ernok' adlı tablosunun önünde önceki gün poz verdi. Pazularını gösteren komedyen, bu karesiyle "Sanat bahane, kaslar şahane" dedirtti.
Cem kasıldı
12 kilo veren Cem Yılmaz, 100 bin liralık tablosu önünde kaslı vücudunu gösterip yine şovunu yaptı
Etiketler: Cem Yılmaz , tablo , fit
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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