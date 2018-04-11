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Cem kasıldı

12 kilo veren , 100 bin liralık su önünde kaslı vücudunu gösterip yine şovunu yaptı

Cem kasıldı
Son günlerde bir hayli zayıflayan Cem Yılmaz, görenleri şaşırttı. Spor ve diyetle 12 kilo veren komedyen, kaslı vücuduyla sosyal medyada hava attı. Yılmaz, Jean Michel Basquiat'ın 25 bin dolarlık (100 bin TL) 'Ernok' adlı sunun önünde önceki gün poz verdi. Pazularını gösteren komedyen, bu karesiyle "Sanat bahane, kaslar şahane" dedirtti.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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