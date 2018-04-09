Kendisini Edvina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Demet Şener, gece gezmelerine alıştı. Şener, önceki akşam da yakın dostlarıyla Agency adlı mekanda Yeşim Salkım'ı dinledi. Salkım'ın şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden ünlü sunucunun neşesi oldukça yerindeydi. Eski Milli basketbolcunun ihanet iddiasını öğrenir öğrenmez alyansını çıkaran Şener'in parmağındaki tektaşı ise dikkat çekti.
Avukatı Aslı Hatemi ile eğlenen Demet Şener'in parmağındaki dev tektaş herkesin gözünü aldı.
'EVLİLİK OLABİLİR'
Şener, tektaşını kendisinin aldığını söyledi. Ünlü sunucunun Kutluay'dan ayrıldıktan sonra böyle bir hamle yapması "Demet, kendine boşanma hediyesi almış" dedirtti. Kutluay'dan boşanırken 1 milyon 300 bin lira tazminat kazanan ünlü sunucunun parmağındaki tektaş "Demet, tazminatla kendini ödüllendirmiş" yorumunu da beraberinde getirdi. Bu arada ünlü sunucu, "Bu saatten sonra hayatta evlenmem diyemem; büyük konuşmak da istemem" diyerek hayatta her şey olabilir mesajı verdi.
Demet Şener, eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza'ya 'İkinci kadın' davası açmıştı.
Avukatı Aslı Hatemi ile eğlenen Demet Şener'in parmağındaki dev tektaş herkesin gözünü aldı.
'EVLİLİK OLABİLİR'
Şener, tektaşını kendisinin aldığını söyledi. Ünlü sunucunun Kutluay'dan ayrıldıktan sonra böyle bir hamle yapması "Demet, kendine boşanma hediyesi almış" dedirtti. Kutluay'dan boşanırken 1 milyon 300 bin lira tazminat kazanan ünlü sunucunun parmağındaki tektaş "Demet, tazminatla kendini ödüllendirmiş" yorumunu da beraberinde getirdi. Bu arada ünlü sunucu, "Bu saatten sonra hayatta evlenmem diyemem; büyük konuşmak da istemem" diyerek hayatta her şey olabilir mesajı verdi.
Demet Şener, eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza'ya 'İkinci kadın' davası açmıştı.
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