Los Angeles... Dünya sinemasının kalbi Hollywood'a ev sahipliği yaparken, her yıl binlerce kişinin de yeni umudu oluyor. 150 ülkeden Hollywood'a gelenler, bir filmde rol almak için şansını deniyor. Peki Türkler? Evet, 5 Türk oyuncu da imkansızı başarıp, önemli yapımlarda rol aldı. "Desperate Housewives", "Grey's Anatomy", "Ugly Betty", "Glee", "Spartacus", "Taken", "Girls Club" ile "Bored to Death" gibi dizi ve filmlerde rol alan Türkler, birçok yapımcı şirketten de yeni teklif aldı. Türk oyuncuların çok önemli oyuncu coachlar ile çalışması, kendilerine gelen şansları da iyi kullanmalarını sağladı. ABD'ye ilk adım attıklarında sıradan filmlerde bile birkaç saniye görünmek isteyen binlerce kişinin olduğu bu büyük karmaşada, önemli yapımlarda önemli roller almak Türkler'in de başarısını gösterdi. İşte gururumuz olan Türkler: