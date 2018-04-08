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'ya da şube açıyor

Etiler, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami ve New York’tan sonra . , dünyanın en eski alışveriş merkezi olan İstanbul’daki Kapalıçarşı’da açılacak.

Kapalıçarşı Nusr-Et

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, Etiler, Ankara Kavaklıdere, D-Hotel Maris, Bodrum Yalıkavak Palmarina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami ve New York'tan sonra turistlerin vazgeçilmez mekanı 'ya da şube açıyor.

New York şubesiyle dünyanın çok önemli medya organlarına haber olan , Kapalıçarşı şubesiyle çok özel bir projeye imza atmak istiyor. Bu arada Los Angeles'da ünlü tuz serpme hareketinden ilham alarak ilk Salt Bae restoranı kuracak olan Nusret Gökçe, yeni burger zincirinin daha uygun fiyatlarla satılarak geniş bir kesime hitap etmeyi amaçladığını ve kuracağı burger zincirinin sadece zenginleri kapsamayacağının altını özellikle çizdi.

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