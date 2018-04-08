Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, Etiler, Ankara Kavaklıdere, D-Hotel Maris, Bodrum Yalıkavak Palmarina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami ve New York'tan sonra turistlerin vazgeçilmez mekanı Kapalıçarşı'ya da şube açıyor.



New York şubesiyle dünyanın çok önemli medya organlarına haber olan Nusret Gökçe, Kapalıçarşı şubesiyle çok özel bir projeye imza atmak istiyor. Bu arada Los Angeles'da ünlü tuz serpme hareketinden ilham alarak ilk Salt Bae restoranı kuracak olan Nusret Gökçe, yeni Nusr-Et burger zincirinin daha uygun fiyatlarla satılarak geniş bir kesime hitap etmeyi amaçladığını ve kuracağı burger zincirinin sadece zenginleri kapsamayacağının altını özellikle çizdi.