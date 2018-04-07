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Yol Durumu
  1. Planı suya düştü

'da "evet" dedi

Japonyada evet dedi
Eser Yenenler'in eski sevgilisi Dila Tarkan, aşkı Yahya Uçbaşaran ile önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı. Moda sektörünün genç temsilcilerinden Tarkan, tatilinde aşkından evlilik teklifi aldı. , aldığı sürpriz teklifi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.
Güzel tasarımcı, mutlu haberi "Sana evet! Sahip olduğumuz her şeye evet! Hayatımın geri kalanını seninle paylaşacağım için çok mutluyum. Seni çok seviyorum Yashyoss" notu ile duyurdu. Dila Tarkan'a takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.



Evlenme teklifiyle mutluluktan havalara uçan tasarımcı, sevgilisini öpücüklere boğdu.




Tarkan, adını geçtiğimiz yıl ile yaşadığı aşkla duyurdu.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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