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Kovboy Aleyna

Kovboy Aleyna
Geçtiğimiz hafta 18 yaşına giren Aleyna Tilki, imajını tazeledi. Daha önce salaş kıyafetleriyle görüntülenen genç popçu, önceki gün Zorlu AVM'de kovboy çizmeleriyle dikkat çekti.



Tilki, müzik çalışmaları için önümüzdeki günlerde yeniden ABD'ye gideceğini de söyledi.
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