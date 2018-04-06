Kovboy Aleyna

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hafta 18 yaşına
giren Aleyna Tilki,
imajını
tazeledi. Daha
önce salaş
kıyafetleriyle
görüntülenen
genç popçu,
önceki gün Zorlu AVM'de kovboy çizmeleriyle
dikkat çekti.
Tilki,
müzik
çalışmaları için
önümüzdeki
günlerde
yeniden ABD'ye
gideceğini de
söyledi.
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