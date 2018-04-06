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yakında evleniyor

Heidi Klum yakında evleniyor
Alman rock grubu Tokio Hotel'in gitaristi Tom Kaulitz'un çok yakında 'la evleneceği iddia edildi. America's Got Talent isimli programda juri üyeliği yapan sevgilisi Heidi Klum'u çekim arasında ziyaret eden Kaulitz'un çok heyecanlı olduğu belirtildi. Klum, Seal'dan ayrıldıktan sonra Martin Kristen ile 1.5 yıl birlikte olmuştu.
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