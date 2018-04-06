Alman rock grubu Tokio Hotel'in gitaristi Tom Kaulitz'un çok yakında Heidi Klum'la evleneceği iddia edildi. America's Got Talent isimli programda juri üyeliği yapan sevgilisi Heidi Klum'u çekim arasında ziyaret eden Kaulitz'un çok heyecanlı olduğu belirtildi. Klum, Seal'dan ayrıldıktan sonra Martin Kristen ile 1.5 yıl birlikte olmuştu.
Heidi Klum yakında evleniyor
Etiketler: Heidi Klum
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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