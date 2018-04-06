Doğal Burçin

Geçtiğimiz yıl rol aldığı şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu, önceki gün hayal kırıklığı yarattı. Aşkı İlker Kaleli ile Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncunun bakımsız hali dikkat çekti.
Kask nedeniyle saçı başı dağılan Terzioğlu'nun reklamdaki halini hatırlayanlar "Hayaller ve hayatlar" esprisi yaptı.
Aydın HAMZA
Kask nedeniyle saçı başı dağılan Terzioğlu'nun reklamdaki halini hatırlayanlar "Hayaller ve hayatlar" esprisi yaptı.
Aydın HAMZA
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