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Doğal Burçin

Doğal Burçin
Geçtiğimiz yıl rol aldığı şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu, önceki gün hayal kırıklığı yarattı. Aşkı ile Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncunun bakımsız hali dikkat çekti.



Kask nedeniyle saçı başı dağılan Terzioğlu'nun reklamdaki halini hatırlayanlar "Hayaller ve hayatlar" esprisi yaptı.

Aydın HAMZA
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