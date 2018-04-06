Ayaküstü stand up

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler sokaklarında 3 tekerlekli lüks motoruyla tura çıktı. Yakıtı azalan Yılmaz, daha sonra yol üzerindeki bir benzin istasyonuna uğradı. Hayranlarını stand-up gösterilerinde güldüren komedyen, benzin istasyonunda da boş durmadı.
Yılmaz, yakıt alırken görevliyle ayaküstü sohbet etti. Komedyenin arka arkaya patlattığı esprilerle görevli kahkahalara boğuldu. Cem Yılmaz'la benzin istasyonu görevlisinin objektiflere yansıyan keyifli sohbeti de renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.
"USTA SU KATILMAMIŞ OLANINDAN VERSENE"
Motoruna yakıt alan Yılmaz, görevliyle sohbet etti.
AYDIN HAMZA
Yılmaz, yakıt alırken görevliyle ayaküstü sohbet etti. Komedyenin arka arkaya patlattığı esprilerle görevli kahkahalara boğuldu. Cem Yılmaz'la benzin istasyonu görevlisinin objektiflere yansıyan keyifli sohbeti de renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.
"USTA SU KATILMAMIŞ OLANINDAN VERSENE"
Motoruna yakıt alan Yılmaz, görevliyle sohbet etti.
AYDIN HAMZA
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