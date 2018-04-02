Aleyna spears

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Genç popçu Aleyna Tilki, merakla beklenen Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini önceki akşam verdi. 28 Mart'ta 18 yaşına giren şarkıcı, doğum gününü sürprizlerle dolu konserinde hayranlarıyla kutladı. Popçu, ilk sürprizi, konser alanının yanındaki lunaparkta yaptı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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