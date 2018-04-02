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Aleyna spears

Geçtiğimiz gün 18 yaşına giren Aleyna Tilki, reşit olduktan sonraki ilk konserini önceki akşam Bostancı’da verdi. Aleyna, sahne şovuyla dünyaca ünlü yıldızları aratmadı


Genç popçu Aleyna Tilki, merakla beklenen Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini önceki akşam verdi. 28 Mart'ta 18 yaşına giren şarkıcı, doğum gününü sürprizlerle dolu konserinde hayranlarıyla kutladı. Popçu, ilk sürprizi, konser alanının yanındaki lunaparkta yaptı.
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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