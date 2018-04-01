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  1. Ünlü oyuncuya yumruklu saldırı

'den korunmak için mahkemeye başvurdu

Sunucu , evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu hakkında hesabından “Ben dolandırıldım, siz dolandırmayın” diye paylaşımda bulunduğu iddiasıyla mahkemelik oldu.



Sunucu , evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu hakkında hesabından "Ben dolandırıldım, siz dolandırmayın" diye paylaşımda bulunduğu iddiasıyla mahkemelik oldu. Savcılığa şikayette bulunan ve hakarete uğradığı iddiasıyla 15 bin lira tazminat davası açan Jale Barahya, Ece Erken'den korunmak için tedbir istedi. Mahkeme de Ece Erken'in 1 ay süreyle Jale Barahya'ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren ve söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 14:03
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