Bir dizi çılgınlık

Son aylarda herkesin dilinde olan İspanyol yapımı suç dizisi 'La Casa De Papel', özellikle gençler arasında fenomen haline geldi. Bunun üzerine dizinin kahramanlarından 'Berlin'i canlandıran Pedro Alonso ve ardından da dizide 'Profesör' olarak bilinen Alvaro Morte, sosyal medya aracılığıyla ülkemize mesaj gönderdi. Samsunlu bir grup genç girişimci de klasik bir soygun hikayesini farklı bir kurguyla ekrana taşıyan dizinin popülerliğini fırsata dönüştürmeye karar verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi bünyesinde 'La Casa De Papel' adıyla kafe açan gençler, her detayı da düşündü.







Kafe çalışanları dizide olduğu gibi kırmızı renkli elbiseler giyip Salvador Dali maskeleri takıyor. Hatta kafede çay servisi bile dizinin efsane soundtrack'i 'Çav Bella' eşliğinde dizinin fenomen karakteri Tokyo isimli garson tarafından yapılıyor. Bu arada dizinin tema müziğini seslendiren İspanyol şarkıcı Cecilia Krull da 'La Casa De Papel'in ülkemizde yarattığı etkinin farkında. "İspanya'da çok Türk arkadaşım var ama Türkiye'de bulunma şansım hiç olmadı" diyen Krull, "Türkiye'ye konser vermeye gelirsem, bir hayalim gerçekleşmiş olur" diyerek de Türk organizatörlere mesaj gönderdi.



KAFELERDE SET HAVASI

Bir dönem izlenme rekorları kıran Breaking Bad dizisi de İstanbullu bir girişimciye ilham vermişti. Beşiktaş'taki 'Walter's Coffee'nin duvarları periyodik cetvellerle süslü.







Kendinizi dizinin kahramanı gibi hissedeceğiniz kafede garsonlar tulum ve maskeyle servis yapıyor. Balat'ta ise adını Hobbit serisinden alan 'Hobbit House' isimli bir kafe bulunuyor...