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Bin bir surat

Bin bir surat
Son olarak atv'de ekrana gelen 'Bahtiyar Ölmez' dizisiyle hayranlarıyla buluşan Hande Subaşı, önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi gülümsetti. Dizinin final yapmasıyla tatile giren güzel oyuncu, sıkıntıdan sosyal medyaya sardı.

Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da hayranlarının gönlünde taht kuran Subaşı, birbirinden farklı yüz ifadelerini instagram'da paylaştı. Yüzünü şekilden şekle sokan oyuncuya "Bin bir surat Hande" esprisi yapıldı.
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