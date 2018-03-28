Hem komik hem romantik

Eser Yenenler ile BerfuYıldız, önceki gün aşkkaçamağı yaptı. Baş başatatile çıkan ikili, çektikleriromantik fotoğrafları dainstagram'da paylaşmayıihmal etmedi. 1 aylıkaşıklar, göl kenarındaçektikleri selfie'yi kalpemojisiyle paylaştı.
Çapkınlığıyla bilinenoyuncu Eser Yenenler'in yenisevgilisiyle verdiği bu poz isehayranlarını harekete geçirdi.34 yaşındaki oyuncununtakipçileri fotoğrafının altına"Artık evlenmenin vaktigeldi. Berfu ile güzelhaberlerinizi bekliyoruz"yorumu yaptı.
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