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Hem komik hem romantik

Hem komik hem romantik
Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, önceki gün aşk kaçamağı yaptı. Baş başa tatile çıkan ikili, çektikleri romantik fotoğrafları da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. 1 aylık aşıklar, göl kenarında çektikleri selfie'yi kalp emojisiyle paylaştı.

Çapkınlığıyla bilinen oyuncu 'in yeni sevgilisiyle verdiği bu poz ise hayranlarını harekete geçirdi. 34 yaşındaki oyuncunun takipçileri fotoğrafının altına "Artık evlenmenin vakti geldi. Berfu ile güzel haberlerinizi bekliyoruz" yorumu yaptı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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