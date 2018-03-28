Ekonomik Aleyna
Babasıyla birlikte Almanya’ya gidecek olan Aleyna Tilki, önce şımarttı sonra şaşırttı. Babası Mehmet Tilki için önce 2 bin 800 liralık business class bilet alan şarkıcı, daha sonra bileti bin 700 liralık ekonomi sınıfa çevirtti
Aleyna, babası için aldığı ekonomi biletine ise bin 700 lira ödedi. Genç popçunun biletlerde son anda yaptığı bu değişikliğe ise kimse bir anlam veremedi. Kimi Aleyna'nın bu davranışını "Kemer sıkma politikası" olarak yorumlarken kimisi de "Aleyna, annesini terk eden babasına kızıp ona ders vermeye çalışıyor" yorumu yaptı.
ÖNCE BUSINESS
SONRA EKONOMİ
Etiketler: aleyna tilki , Mehmet Tilki
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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