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Ekonomik Aleyna

Babasıyla birlikte Almanya’ya gidecek olan , önce şımarttı sonra şaşırttı. Babası için önce 2 bin 800 liralık business class bilet alan şarkıcı, daha sonra bileti bin 700 liralık ekonomi sınıfa çevirtti

Ekonomik Aleyna
Genç popçu Aleyna Tilki'den babasına ilginç veto… 31 Mart'ta 18 yaşına girmeye hazırlanan Aleyna, bir yandan da yurt dışı konserlerinin hazırlıklarıyla uğraşıyor. 7 Nisan'da konser için Almanya'nın Berlin kentine gidecek olan popçuya seyahatinde babası Mehmet Tilki de eşlik edecek. Aleyna, kendisi ve babası için İstanbul'dan Nürnberg'e gidecek uçaktaki business class kategorisinden 2 kişilik bilet satın aldı. Tilki, daha sonra babası için aldığı 2 bin 800 liralık business class biletini iptal ettirdi. Şarkıcı, magazinn.com'un haberine göre 2 ay önce annesi Havva Öztel'den boşanan babasının biletini ekonomi sınıfıyla değiştirdi.



​Aleyna, babası için aldığı ekonomi biletine ise bin 700 lira ödedi. Genç popçunun biletlerde son anda yaptığı bu değişikliğe ise kimse bir anlam veremedi. Kimi Aleyna'nın bu davranışını "Kemer sıkma politikası" olarak yorumlarken kimisi de "Aleyna, annesini terk eden babasına kızıp ona ders vermeye çalışıyor" yorumu yaptı.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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