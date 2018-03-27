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Şarkılar aşka

Şarkılar aşka

Popçu Oğuzhan Koç, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle müzik ziyafeti verdi. Sahneyi Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile paylaşan Koç, izleyenleri kahkahaya boğdu. Seyirciler arasında popçunun aşkı Yağmur Tanrısevsin de vardı.



Koç, şarkılarını kendisini en önden izleyen aşkı Tanrısevsin'in gözlerinin içine bakarak okudu. Romantik anların yaşandığı gecede bir tehlike atlatıldı. , Murat Dalkılıç'ı sahneye davet ettiği sırada sahne kenarından alevler yağmaya başladı...

ALEYNA İBRAHİM



Aleyna Tilki'yi taklit eden , popçunun 'Sen Olsan Bari' şarkısında göbek atıp kırdı geçirdi.

Doğan SAVAŞ

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