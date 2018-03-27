Popçu Oğuzhan Koç, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle müzik ziyafeti verdi. Sahneyi Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile paylaşan Koç, izleyenleri kahkahaya boğdu. Seyirciler arasında popçunun aşkı Yağmur Tanrısevsin de vardı.
Koç, şarkılarını kendisini en önden izleyen aşkı Tanrısevsin'in gözlerinin içine bakarak okudu. Romantik anların yaşandığı gecede bir tehlike atlatıldı. Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç'ı sahneye davet ettiği sırada sahne kenarından alevler yağmaya başladı...
ALEYNA İBRAHİM
Aleyna Tilki'yi taklit eden İbrahim Büyükak, popçunun 'Sen Olsan Bari' şarkısında göbek atıp kırdı geçirdi.
Doğan SAVAŞ
Şarkılar aşka
Popçu Oğuzhan Koç, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle müzik ziyafeti verdi. Sahneyi Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile paylaşan Koç, izleyenleri kahkahaya boğdu. Seyirciler arasında popçunun aşkı Yağmur Tanrısevsin de vardı.
Etiketler: Oğuzhan Koç , Bostancı Gösteri Merkezi , Eser Yenenler , İbrahim Büyükak , murat dalkılıç
- 27 Mart 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.